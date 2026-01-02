3 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

01-balneario costanera sur

Del Balneario Costanera Sur, a la Reserva Ecológica

La Bocina 3 de enero de 2026
cromañon hoy - zapatillas

TRAGEDIA DE CROMAÑÓN. El tema tabú del rock nacional

La Bocina 30 de diciembre de 2025
masacre-de-floresta

PIBES DE FLORESTA. Un barrio reclamando Justicia, en un país que no sabía para dónde ir

La Bocina 29 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

03-las corriente

“Las corrientes” se exhibe en el Cine Gaumont

La Bocina 3 de enero de 2026
03-paseo nautico

Paseo náutico, para ver La Boca desde el Riachuelo

La Bocina 3 de enero de 2026
01-balneario costanera sur

Del Balneario Costanera Sur, a la Reserva Ecológica

La Bocina 3 de enero de 2026
02-same

Durante el último mes, el SAME debió intervenir en más de 1.800 choques

La Bocina 2 de enero de 2026