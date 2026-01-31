Argentina es el segundo país más caro del mundo, según el índice Big Mac

Argentina volvió a quedar en el centro del debate sobre precios internacionales, tras la publicación del último Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist. El relevamiento ubicó al país como la segunda economía más cara del planeta para adquirir el famoso combo de McDonald’s, que alcanzó un valor local de US$ 7,37.

En todo el mundo, Argentina es el país donde el Big Mac se paga más caro, y sólo es superada por Suiza, donde el menú cuesta US$ 7,99. Este dato confirma el fenómeno de la inflación en dólares, mostrando cómo los bienes y servicios locales se encarecen en moneda dura incluso frente a naciones con ingresos per cápita considerablemente superiores.

El informe destaca la disparidad de costos: mientras en Argentina se pagan más de siete dólares, en Estados Unidos el mismo producto vale US$ 5,79 y en la Zona Euro promedia valores inferiores.

Argentina superó en la lista a países históricamente costosos como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42). La comparación resulta crítica al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo de los niveles de esas economías desarrolladas.

El índice, creado en 1986 como una guía liviana para comparar el poder adquisitivo de las divisas, se ha convertido en un termómetro de la competitividad y los desajustes cambiarios a nivel global.

