Segundo round entre Nación y Ciudad, por el costo de las patentes

El gobierno nacional atacó al gobierno porteño, a través de un “ranking de patentes“, en el que -según la administración Milei- el distrito conducido por Macri es el que cobra más por ese rubro. Pero el gobierno de CABA lo desmintió.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación, difundieron un “ranking de patentes” confeccionado en Justicia por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios(DNRPA), en el que se mostraba al distrito porteño como “el más caro del país en costos de patentamiento”.

Según los datos difundidos desde Nación, la alícuota de patentes en territorio porteño pueden llegar “hasta el 6%” del costo del vehiculo, se ubicaba así a la cabeza de ese ranking a CABA por encima de la provincia de Buenos Aires (hasta 4,7%) y tercera quedaba Tierra del Fuego con (hasta 4%).

“Falso. En la Ciudad de Buenos Aures la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, fue la respuesta oficial del gobierno porteño, a través de redes sociales.

El Ministerio de Justicia de Nación había enfatizado “elaboramos una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”. Y en el mismo mensaje, que apuntaba claramente como crítica al macrismo porteño, se indicaba que “un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes”.

El gobierno nacional insistió en pegarle al de la Ciudad en el costo de las patentes. Días atrás, desde Nación se señaló que los aumentos que estaban recibiendo los contribuyentes porteños superaban el índice de inflación, lo que hizo que la administración de Jorge Macri anunciara que se harían nuevas liquidaciones y que no habría subas a pagar por encima de la inflación anual.

Relacionado