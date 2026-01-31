31 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

Foto Santiago Viana

En febrero, las piletas públicas estarán abiertas durante todo el día

La Bocina 30 de enero de 2026 0
estafadora

Detuvieron a una mujer que estafaba por Marketplace

La Bocina 25 de enero de 2026 0
brigadistas

La Ciudad envió bomberos al sur, para ayudar a apagar los incendios

La Bocina 25 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

patente

Segundo round entre Nación y Ciudad, por el costo de las patentes

La Bocina 31 de enero de 2026 0
punga

Gracias a las cámaras, detuvieron a un punga en Flores, momentos después de robar un celular

La Bocina 31 de enero de 2026 0
cheque

Otra señal de crisis: se triplicaron los cheques rechazados

La Bocina 31 de enero de 2026 0
CIBAS_imagen

Cursos gratuitos de idiomas en la Ciudad

La Bocina 31 de enero de 2026 0