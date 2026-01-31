Gracias a las cámaras, detuvieron a un punga en Flores, momentos después de robar un celular

Con el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) la Policía de la Ciudad detuvo a un punguista que había robado un celular en un colectivo en Flores.

Uno de los operadores del CMU detectó a un sospechoso que merodeaba la zona de Carabobo y Castañares, tras lo cual siguió en la misma tesitura en la avenida Corea y Torres y Tenorio, donde subió a un colectivo de la línea 101 y bajó raudamente, emprendiendo la huida portando algo en una mano.

Desde el CMU modularon para la intervención del personal de la Comisaría Vecinal 7A, con jurisdicción en esa zona.

Con el aporte de la dirección de fuga y las características del sospechoso, el personal policial lo detuvo en el Pasaje Las Caracolas y Somellera.

En su poder, el detenido tenía un celular Motorola One Fusion, que el sujeto no pudo desbloquear ante los oficiales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, Secretaría 51 de la Dra. Marcela Cabeza Díaz, dispuso la detención por robo y el secuestro del celular, tras lo cual fue entregado a la propietaria en la sede de la comisaría de jurisdicción.

Fuente: Policía de la Ciudad

