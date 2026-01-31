Otra señal de crisis: se triplicaron los cheques rechazados

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró el 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Un nuevo relevamiento confirmó que en diciembre, se rompió el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, evidenciando la crisis de liquidez que atraviesan las compañías argentinas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Banco Central (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 valores rechazados.

Se triplicaron los rechazos en un año

La velocidad del deterioro financiero es el dato que más preocupa a los analistas. Según el documento, la cantidad de cheques sin fondos “se triplicó en un año“, marcando un aumento del 200% respecto a las cifras de diciembre de 2024.

“Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas argentinas para hacer frente a sus obligaciones“, señalaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.

El gráfico de la evolución de rechazos muestra un quiebre dramático en la tendencia durante la segunda mitad del 2025.

Estabilidad previa: Entre 2020 y mediados de 2024, el promedio de rechazos oscilaba entre los 25.000 y 35.000 mensuales.

Aceleración: A partir de mayo de 2025 (41.759 rechazos), la curva se volvió exponencial.

La escalada fue incontenible en el último trimestre, pasando de 92.535 en octubre, a 108.979 en noviembre, hasta alcanzar el techo de 119.285 en diciembre.

Este fenómeno golpea principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como principal instrumento de financiación de capital de trabajo.

