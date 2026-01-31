Cursos gratuitos de idiomas en la Ciudad

La Ciudad ofrece cursos de idiomas -inglés, francés- y también, clases de español para extranjeros, de forma gratuita. La inscripción cierra el 13 de febrero. Cómo inscribirse.

La misión de los CIBAs es ofrecer una educación lingüística de alta calidad, accesible e inclusiva, que permita a los vecinos de Buenos Aires adquirir competencias en idiomas, especialmente en inglés, que potencien sus oportunidades educativas, laborales y culturales.

Tienen como objetivo establecer Centros de Idiomas en Escuelas Primarias de Adultos (EPAs). Estos centros ofrecerán un programa con catorce niveles de inglés y francés, que estarán liderados por maestros especializados.

La cursada es presencial, 2 veces por semana, las clases son de 1.30 h y se puede asistir a cualquiera de las 18 sedes disponibles, con inscripción previa.