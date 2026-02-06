Convocan a un “ruidazo vecinal”, ante el avance del proyecto en autopista Dellepiane
Desde el colectivo No Dividan Lugano Oficial queremos contarles algo con total claridad y honestidad.
👉 Desde lo legal hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance: amparos, presentaciones, pedidos de informes, mesas de trabajo y reclamos formales.
Lamentablemente, la Justicia no acompañó y hoy deja avanzar un proyecto que impacta directamente en nuestro barrio.
Pero eso no significa resignarnos.
❌ No queremos un Metrobus impuesto en la Dellepiane
❌ No queremos pagar peaje para circular por nuestro propio barrio
❌ No aceptamos decisiones tomadas sin escuchar a los vecinos
Por eso decidimos manifestar nuestro descontento de manera pacífica y organizada, volviendo al reclamo vecinal en la calle.
🔔 Convocamos a un RUIDAZO VECINAL – Viernes 6 de Febrero a las 19 hs.
Traé tu cacerola, silbato, bocina o lo que tengas.
Que se escuche que los vecinos no estamos de acuerdo.
Este reclamo es vecinal, ambiental y colectivo.
No es político ni partidario.
Es por nuestro barrio y nuestra calidad de vida.
💚 Dellepiane Sin Metrobus – Sin peajes
No dividan Lugano