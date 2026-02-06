Convocan a un “ruidazo vecinal”, ante el avance del proyecto en autopista Dellepiane

Desde el colectivo No Dividan Lugano Oficial queremos contarles algo con total claridad y honestidad.

👉 Desde lo legal hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance: amparos, presentaciones, pedidos de informes, mesas de trabajo y reclamos formales.

Lamentablemente, la Justicia no acompañó y hoy deja avanzar un proyecto que impacta directamente en nuestro barrio.

Pero eso no significa resignarnos.

❌ No queremos un Metrobus impuesto en la Dellepiane

❌ No queremos pagar peaje para circular por nuestro propio barrio

❌ No aceptamos decisiones tomadas sin escuchar a los vecinos

Por eso decidimos manifestar nuestro descontento de manera pacífica y organizada, volviendo al reclamo vecinal en la calle.

🔔 Convocamos a un RUIDAZO VECINAL – Viernes 6 de Febrero a las 19 hs.

Traé tu cacerola, silbato, bocina o lo que tengas.

Que se escuche que los vecinos no estamos de acuerdo.

Este reclamo es vecinal, ambiental y colectivo.

No es político ni partidario.

Es por nuestro barrio y nuestra calidad de vida.

💚 Dellepiane Sin Metrobus – Sin peajes

No dividan Lugano

Relacionado