¡La pobreza sigue bajando! (pero no se vende nada…)

Según la particular estadística que lleva el Ministerio de Capital Humano, la pobreza bajó al 26,9%. Sin embargo, los indicadores de consumo no repuntan.

“La pobreza continúa bajando en la Argentina, gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno“, publicó la ministra Sandra Pettovello en su cuenta oficial de X.

Si la información ministerial es correcta, el consumo debería repuntar “como pedo de buzo“, apelando a la frase presidencial. Es lógico: si dejás de ser pobre, empezás a comprar más cosas.

Sin embargo, las cifras de la Cámara Argentina de Comercio van a contramano del relato oficial: el consumo masivo cerró 2025 con desempeños negativos, incluyendo una caída en supermercados, autoservicios y mayoristas.

“La caída en las ventas se atribuye principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de las familias y la falta de crédito, lo que ha llevado a una reducción en el volumen de compras de productos esenciales“, afirma la entidad.

La imagen que ilustra esta nota, compartida por la ministra en su cuenta de X, confirma la necesidad de acompañar con cifras el “relato” oficial.

