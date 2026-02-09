9 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

Verdadero-2026-02-06T102539.524-1

Jorge Macri y las narrativas contra las villas en CABA: qué muestran los datos

La Bocina 7 de febrero de 2026 0
01-odontologia ok

El servicio odontológico de la UBA, accesible para todos

La Bocina 6 de febrero de 2026 0
glaciar

“Si se aprueba la ley de Glaciares, la Patagonia se queda sin agua”

La Bocina 6 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

11-compra

¿No hay inflación…? 3,1% en Enero, 31,7% en los últimos 12 meses

La Bocina 9 de febrero de 2026 0
FFormar futuro

A días del inicio de clases, el Instituto “Formar Futuro” de Villa Real anunció su cierre

La Bocina 8 de febrero de 2026 0
plaza derechos del hombre

Renovación en la Plaza de los Derechos del Hombre

La Bocina 8 de febrero de 2026 0
futbol fem

Prueba de jugadoras y arqueras Fútbol 11, en All Boys

La Bocina 8 de febrero de 2026 0