¿No hay inflación…? 3,1% en Enero, 31,7% en los últimos 12 meses

Mientras desde el gobierno de Milei se celebra casi en continuado haber “domado” a la inflación, ésta no para de subir: durante Enero, el índice de precios al consumidor porteño llegó a 3,1%. Y en los últimos 12 meses, acumuló 31,7%.

El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) registró un avance mensual del 3,1%, y marca un repunte respecto del 2,7% registrado en diciembre.

Durante enero, los servicios subieron 3,5%, por encima de los bienes (2,3%), consolidando una dinámica que se viene observando en los últimos meses. A su vez, los precios estacionales registraron un fuerte incremento del 15,8%, traccionados por turismo, recreación y paquetes vacacionales. Los precios regulados, en cambio, avanzaron 1,7%.

Los mayores aumentos del IPC porteño se concentraron en Recreación y cultura, que encabezó las subas con un 7,4% mensual, seguida por Restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,3%.

En tercer lugar, se ubicaron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Seguros y servicios financieros, ambos con una suba del 4,0%, mientras que Transporte completó el grupo de los cinco rubros con mayores aumentos, al registrar un avance del 3,7% en el mes.

Las variaciones mensuales fueron las siguientes:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +4,0% +4,0% Bebidas alcohólicas y tabaco: +2,5% Prendas de vestir y calzado: −1,0% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +2,4% Equipamiento y mantenimiento del hogar: +1,7% Salud: +2,2% Transporte: +3,7% Información y comunicación: +0,9% Recreación y cultura: +7,4% Educación: +0,1% Restaurantes y hoteles: +5,3% Seguros y servicios financieros: +4,0% Cuidado personal, protección social y otros productos: +2,5%

