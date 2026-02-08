A días del inicio de clases, el Instituto “Formar Futuro” de Villa Real anunció su cierre

Decenas de alumnos están a la deriva y padres se encuentran desesperados a días del inicio de clases luego de que las autoridades del Colegio Formar Futuro en el barrio porteño Villa Real hayan comunicado de manera sorpresiva el cierre definitivo de la institución. Frente a este escenario, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto.

A mediados de enero los padres de los 300 estudiantes que asistían a todos los cursos del Colegio privado Formar Futuro y sus 75 empleados recibieron un mail en el que se comunicaba que la escuela cerraba sus puertas a pocos días del inicio del ciclo lectivo.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la institución, ubicada sobre la calle Simbrón 5490, en el barrio de Villa Real, el caso se viralizó y en las últimas horas el Ministerio de Educación porteño confirmó el inicio de acciones legales.

La cartera educativa de la Ciudad en la que se explicó la causa y los pasos a seguir. Según indicaron, todo comenzó en enero cuando los docentes denunciaron no haber cobrado.

“Como particular damnificado, el Ministerio ha iniciado todas las acciones legales contra los responsables del instituto, ya que la institución recibía aporte estatal”, inicia el escrito.

A pedido de la ministra de Educación porteña, María de las Mercedes Miguel, “se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”.

Además, para evitar que las escuelas tomen decisiones de cierre sin aviso a las familias, el Ministerio “dictó una resolución para que las familias sean notificadas en tiempo y forma”.

“Esto es una forma de acompañar a la comunidad educativa poniendo el foco en el cuidado de los chicos y sus familias”, expresa el comunicado.

Dicha resolución apunta a la anticipación analizando la situación integral de la institución, la evaluación de alternativas de acompañamiento y el orden en el procedimiento armando estrategias conjuntas con la institución para garantizar que los estudiantes continúen con sus trayectorias educativas.

En este caso también se hizo eco el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de Capital Federal que sacó un escrito en el que repudia y denuncia el cierre del colegio.

“Los responsables de la Institución no sólo defraudaron a toda la comunidad educativa, sino también al Estado malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes”, expresaron.

Por último, sostienen que hasta el momento se desconoce el paradero de los empleadores, “quienes siguen sin dar respuestas a los reclamos de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de los trabajadores, quienes no han percibido sus salarios de diciembre de 2025”.

