Renovación en la Plaza de los Derechos del Hombre

La Plaza de los Derechos del Hombre, ubicada en el barrio de Villa Luro, fue renovada a través de una reforma integral que transformó su estructura interna y optimizó el uso del espacio público.

El área intervenida se encuentra delimitada por la avenida Juan B. Justo y las calles C. Irigoyen y Cortina, un entorno que presentaba dificultades de acceso desde su margen sur y una relación fragmentada con el tejido urbano circundante.

Previo a la intervención la caminería interna era muy reducida, limitada a un sendero perimetral junto a las medianeras, lo que restringía la circulación transversal y la apropiación plena del espacio. El patio de juegos resultaba obsoleto, con equipamiento en desuso sobre base de arena y sin cumplir con los criterios actuales de seguridad. Asimismo, la fuente central fuera de funcionamiento había sido utilizada informalmente como cantero, perdiendo su carácter como punto de encuentro.

La renovación tuvo como objetivo fortalecer la estructura interna de la plaza mediante la incorporación de nueva caminería y espacios de estar que promovieron la circulación, la permanencia y el encuentro vecinal. Se reubicó el patio de juegos hacia un sector más cercano a la avenida Juan B. Justo, mejorando su visibilidad, accesibilidad y condiciones de seguridad.

En paralelo, se revalorizó el área central donde se encontraba la antigua fuente, incorporando pérgolas y mobiliario urbano que transformaron este sector en un nuevo nodo de encuentro y permanencia, jerarquizando su rol dentro del conjunto del espacio verde.

La propuesta incluyó la reconfiguración integral de la caminería, generando nuevos accesos estratégicos en las esquinas de avenida Juan B. Justo, Irigoyen y Cortina, vinculados directamente con el nodo central. Además, se crearon diversos espacios de estar que respondieron a distintas dinámicas sociales, desde ámbitos más pequeños e íntimos hasta sectores de mayor escala pensados como puntos de encuentro barrial.

El nuevo patio de juegos incorporó una temática inspirada en “la máquina de la lluvia”, en homenaje a Juan Baigorri Velar, vecino de Villa Luro conocido como el “mago de la lluvia”. Esta identidad se reflejó en mangrullos y juegos con una estética que remite a caños y mecanismos vinculados al agua, aportando un fuerte carácter simbólico y lúdico al espacio.

