La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los sospechosos que el miércoles lanzó bombas molotov durante la marcha en el Congreso.

El hombre, de 31 años, fue apresado en un cajero automático del barrio de Belgrano. Había sido señalado por el Gobierno nacional como uno de los manifestantes que lanzó bombas molotovs a policías durante la sesión del miércoles.

La policía lo detuvo en un cajero automático de la calle Luis María Campos al 1300, donde los agentes lo identificaron gracias a que vestía la misma ropa que exhibió durante los disturbios. Según el reporte oficial, el sujeto identificado por las iniciales N.G.B., se resistió al arresto, antes de ser trasladado a la unidad judicial correspondiente.

Fuente: Perfil

