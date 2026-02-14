Carlos Casella presenta “Amigo Amor” en Parque Centenario

En la Semana del Amor, Carlos Casella llega al Anfiteatro del Parque Centenario con Amigo Amor, un espectáculo de canciones que celebra el amor en todas sus formas.

El show propone un recorrido por clásicos de todos los tiempos: composiciones propias y reversiones que dialogan con la memoria afectiva del público.

Acompañado en escena por Tomás Carnelli, Vicente Manzoni y Juan Cruz Kuriluk, Casella construye una experiencia cercana y potente, donde la emoción, la palabra y la música se encuentran en un clima de intimidad compartida.

Una cita especial para dejarse llevar por canciones que hablan directo al corazón en el marco único del Anfiteatro.

Será el domingo 15 de febrero a las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario. Entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

