14 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

ariel prat2

Ariel Prat presenta “Enamorados de la Murga” en Villa Devoto

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
Lidia Borda + Negro Falotico

Lidia Borda y el Negro Falótico le cantan al amor, en “Noche de boleros”

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
16-baco polaco

“Baco polaco”: Eurípides a la criolla, por Mauricio Kartun

La Bocina 13 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

carlos casella

Carlos Casella presenta “Amigo Amor” en Parque Centenario

La Bocina 14 de febrero de 2026 0
sospechoso

Detuvieron a uno de los sospechosos de arrojar molotovs a la policía, durante la marcha del miércoles

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
ariel prat2

Ariel Prat presenta “Enamorados de la Murga” en Villa Devoto

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
Lidia Borda + Negro Falotico

Lidia Borda y el Negro Falótico le cantan al amor, en “Noche de boleros”

La Bocina 13 de febrero de 2026 0