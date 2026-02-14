14 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

Dellepiane_mapa_Larraya

El viernes 13 a la noche, se cerrará la Autopista Dellepiane

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
bad-bunny-se-presenta-en-el-escenario-durante-el-UBOQ2M4KSJGJ3IOERR75XSYD5U

Cortes de calle alrededor del estadio de River, por recitales de Bud Bunny

La Bocina 12 de febrero de 2026 0
18-tren

El próximo fin de semana, no funcionará el FFCC Sarmiento; lunes y martes, con servicio limitado

La Bocina 11 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

11-alerta

Para tener en cuenta, ante el alerta meteorológico por lluvia y viento

La Bocina 14 de febrero de 2026 0
carlos casella

Carlos Casella presenta “Amigo Amor” en Parque Centenario

La Bocina 14 de febrero de 2026 0
sospechoso

Detuvieron a uno de los sospechosos de arrojar molotovs a la policía, durante la marcha del miércoles

La Bocina 13 de febrero de 2026 0
ariel prat2

Ariel Prat presenta “Enamorados de la Murga” en Villa Devoto

La Bocina 13 de febrero de 2026 0