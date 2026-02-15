La Policía de la Ciudad remitió 12.956 autos y motos por irregularidades en patentes durante todo 2025 y en lo que va de 2026, en el marco de los controles vehiculares preventivos realizados en accesos, egresos y en zonas estratégicas.

Los vehículos fueron remitidos por irregularidades relacionadas con las chapas patente, como la ausencia total de la placa, su adulteración o su ocultamiento parcial. De ese total, 2.444 fueron automóviles y 10.512 motos.

Los operativos son realizados por los agentes de Tránsito de Seguridad con la participación de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad.

En ese sentido, están desplegados de manera estratégica en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de fiscalizar la circulación y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante los controles, los agentes verifican la documentación obligatoria para circular -licencia de conducir, cédula, seguro y VTV cuando corresponde- así como la correcta identificación del vehículo.

Esto permite reducir la circulación irregular, disminuir la siniestralidad asociada a motos sin control ni registro y prevenir delitos cometidos mediante el uso de autos y motos sin patente visible.

“Estos puestos de controles vehiculares se consolidan como una herramienta clave para el mantenimiento del orden público, la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad vial”, sostuvo el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.

Desde el 1 de enero de 2025 al fin de enero de 2026 se realizaron más de 2.300 controles en todos los barrios y comunas de la Ciudad de Buenos Aires, así como en sus accesos con la colaboración de la Patrulla de Control de Accesos.

