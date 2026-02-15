All Boys arrancó con victoria: 2 a 1 sobre Mitre de Santiago del Estero

All Boys venció 2-1 a Mitre (SdE), con goles de Emiliano Purita e Iván Zafarana, mientras que Marcos Manchado puso en ventaja a la visita, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026.

La tarde en Floresta comenzó con el hermoso clima que el barrio nos tiene acostumbrados a ver, gente y familias que llegan por la calle Mercedes y la Av. Álvarez Jonte, para ingresar al Estadio, y claramente, todos de blanco o negro.

Apenas comenzó el partido, All Boys buscó la victoria, con las armas que tiene y con la idea de juego que propone su DT, Anibal Biggeri. El Albo atacó por los lugares de la cancha, las bandas y por centro, pero el equipo que golpeó primero fue la visita. Tras unas dudas en que si la pelota había cruzado la línea de la banda derecha, Martín Vazquez habilitó a Marcos Manchado que se fue solo por ese costado, definió cruzado por la bajo y marcó el primer gol de la tarde a los 18 minutos de partido.

Si bien esto era un problema para All Boys, los de Floresta continuaron jugando como saben y a los 33’ marcaron la igualdad. Luego de un córner, Iván Zafarana bajó la pelota al corazón del área rival y Emiliano Purita definió de volea en el punto de penal, su tiro entró al arco casi en ángulo izquierdo y puso el empate parcial.

Ya en el complemento, All Boys fue por el triunfo. Ajustó un poco la precisión que quizás le faltó, pisó el acelerador y duplicó la intensidad de la que ya jugaba. Las cosas no salían como Floresta y Biggeri querían, por eso el DT ajustó las últimas turcas que faltaban y luego de una escapada de Santiago Apa por el costado derecho, y tras una serie de rebotes, Zafarana encuentra la pelota en el borde del área, la controla con un giro que hace que su marca siga de largo, y con la cara interna de su botín derecho, definió con la clase al segundo palo de Ignacio Pietrobono que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

El Albo marcó su segundo gol del partido, dió vuelta el resultado y una vez que se cumplieron los 12 minutos que adicionó el árbitro debutante Maximiliano Manduca, All Boys comenzó el año con el pie derecho, triunfó en el debut del torneo 2026 y sumó 3 puntos frente a su gente.

FORMACIONES:

C.A. ALL BOYS: 1. Nicolás Carrizo; 2. Maximiliano Coronel, 3. Yago De Vito, 4. Hernán Grana, 5. Gustavo Turraca, 6. Iván Zafarana, 7. Santiago Caceres, 8. Emiliano Purita, 9. Santiago Apa, 10. Ricardo Blanco y 11. Franco Quiroz. DT: Anibal Biggeri.

Suplentes: 12. Juan Pablo Noce, 13. Alejo Tabares, 14. Thiago Arraygada, 15. Alexis Melo, 16. Brandon López, 17. Matías Nouet, 18. Agustín Gallo, 19. Tomás Assennato y 20. Tiago Pucciarelli.

C.A. Mitre (SdE): 1. Ignacio Pietrobono; 2. Pablo Minissale, 3. Martín Rodríguez, 4. Martín Vázquez, 5. Mateo Montenegro, 6. Tiago Ferreyra, 7. Marcos Manchado, 8. Maximiliano Romero, 9. Gustavo Fernández, 10. Rodrigo González y 11. Franco Ferrari. DT: Carlos Mayor.

Suplentes: 12. Roberto Ledesma, 13. Daniel Abello, 14. Iván Antunes, 15. Luciano Correa, 16. Juan Ignacio Alesandroni, 17. Elías Ramírez, 18. Claudio Salto, 19. Santiago Rosales y 20. Juan Pablo Zárate.

AMONESTADOS: 43’ Iván Zafarana (AB), 60’ Martín Vazquez (M), 61’ Hernán Grana y Ricardo Blanco (AB), 72’ Rodrigo Gonzalez (M), 90’+9’ Santiago Rosales (M).

CAMBIOS: 58’ Agustín Gallo X Santiago Caceres (AB); 69’ Iván Antunes, Juan Ignacio Alesandroni y Santiago Rosales X Maximiliano Romero, Martín Vazquez y Mateo Montenegro (M); 74’ Claudio Salto X Rodrigo Gonzalez (M); 82’ Alexis Melo y Brandon López X Emiliano Purita y Santiago Apa (AB); 82’ Juan Pablo Zárate X Gustavo Fernandez (M); 88’ Alejo Tabares X Ricardo Blanco (AB).

Club Atlético All Boys

