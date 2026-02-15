El rage llega a la Usina del Arte, con Frozouda

FRO! Frozouda llegará a la Usina con la energía que lo convirtió en una de las voces más fuertes del under argentino. Surgido de las batallas de gallos, hoy es referente del sonido rage y un artista en plena expansión, con discos, varios EP y colaboraciones que marcaron su evolución. Tras abrir shows de Duki, Eladio Carrión y presentarse en festivales como Buenos Aires Trap, Frozouda desembarcará en la Usina con su identidad inconfundible. El lunes 16 a las 20.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

Relacionado