15 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

lus ludic

Los Ludic llevan su show al CC 25 de Mayo

La Bocina 14 de febrero de 2026 0
carlos casella

Carlos Casella presenta “Amigo Amor” en Parque Centenario

La Bocina 14 de febrero de 2026 0
ariel prat2

Ariel Prat presenta “Enamorados de la Murga” en Villa Devoto

La Bocina 13 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

carnaval - baldazo

Recuerdos de los Carnavales de mi infancia

La Bocina 15 de febrero de 2026 0
Imagen de WhatsApp 2023-02-13 a las 12.35.35

Carnavales, bailes y epidemias

La Bocina 15 de febrero de 2026 0
fro

El rage llega a la Usina del Arte, con Frozouda

La Bocina 15 de febrero de 2026 0
ab

All Boys arrancó con victoria: 2 a 1 sobre Mitre de Santiago del Estero

La Bocina 15 de febrero de 2026 0