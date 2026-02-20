Reunión entre autoridades de la Ciudad y cooperadoras, sobre los chicos y el celular

Como parte de la agenda de protección digital infantil y adolescente, el Ministerio de Educación impulsa acciones orientadas a cuidar el bienestar socioemocional de los estudiantes, condición indispensable para el aprendizaje. En ese marco Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad, mantuvo un encuentro con representantes de cooperadoras escolares, organizaciones y especialistas en crianza para abordar la problemática del uso temprano de dispositivos inteligentes y el impacto del exceso de pantallas en niños y adolescentes.

Durante la reunión se dialogó sobre la regulación del uso del celular en las escuelas y la importancia de construir una alianza con las familias para acompañar el desarrollo de los chicos en una etapa atravesada por la tecnología.

Los participantes coincidieron en la necesidad de generar mayor conciencia sobre lo que se pierde cuando el tiempo frente a la pantalla desplaza espacios fundamentales como el juego, el deporte, la conversación y el vínculo con otros.

“Tenemos que unirnos para poner el aprendizaje y el bienestar de los alumnos en el centro”, sostuvo la Ministra. Y agregó: “El trabajo conjunto entre familias, escuelas y Ministerio es fundamental para enfrentar el uso problemático de la tecnología y proteger el bienestar socioemocional de niños y adolescentes”.

El encuentro forma parte de una agenda más amplia orientada a promover el uso responsable de la tecnología y a fortalecer el vínculo entre escuela y familia como pilar para el cuidado y el aprendizaje.

