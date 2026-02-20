La Feria Nuevos Sabores llega al Parque Rivadavia

La feria que reúne lo mejor del diseño y la gastronomía en un solo lugar estará este sábado y domingo de febrero en Parque Rivadavia, Av. Rivadavia 4950, en Caballito, de 13 a 23 horas, con entrada libre y gratuita y se suspende por lluvia.

La Feria ofrecerá sabores auténticos, fusiones innovadoras y un menú especial con lo mejor de la gastronomía de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia, donde se podrán degustar crepes dulces y salados, papas y sándwiches ahumados, comida venezolana, colombiana y haitiana, hamburguesas, panchos, meriendas y pastelería artesanal, frutillas con crema, alfajores y chocolates, jugos naturales, mermeladas, salames y quesos. También habrá indumentaria para mujeres y niños, bijou en acero y resina, marroquinería, correas para perros y accesorios, cosmética natural, jabones y velas aromáticas, muñecos y títeres de peluche, agenda, papelería y productos de librería, decoración en cerámica y sublimados y productos ecológicos.

En todos los puestos se podrá pagar en efectivo y con Mercado Pago, y en algunos también con tarjetas de débito.

