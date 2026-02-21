OnOff. El dúo instrumental integrado por Poly Pérez en stick y Mud Mariel en batería, como artista invitada, dará un show de rock al aire libre. A partir de la potencia rítmica de la batería y la amplitud tímbrica del stick, la propuesta construye una experiencia sonora original: dos músicos que despliegan toda la energía de su química musical y suenan en vivo como una banda completa. El sábado 21 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

