21 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

estrella y estrellita

Estrella y Estrellita, para chicos y grandes, en el CC 25 de Mayo

La Bocina 21 de febrero de 2026 0
13-nuevos sabores

La Feria Nuevos Sabores llega al Parque Rivadavia

La Bocina 20 de febrero de 2026 0
fro

El rage llega a la Usina del Arte, con Frozouda

La Bocina 15 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

tuneladora3

Dos jóvenes mostraron por dentro, cómo están las obras del soterramiento del FFCC Sarmiento

La Bocina 21 de febrero de 2026 0
incendios sur

“El gobierno de Milei decidió, discrecionalmente, no transferir los fondos que corresponden a bomberos”

La Bocina 21 de febrero de 2026 0
tapa450

La Bocina N° 450 – Febrero 2026

La Bocina 21 de febrero de 2026 0
verduleria

Una verdulería se hizo viral, por vender a precios del 2020

La Bocina 21 de febrero de 2026 0