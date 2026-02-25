Ciencia, arte y exploracion del universo, en Festival Planetario

En Palermo estará el Festival Planetario el sábado 28 de febrero, una jornada especial dedicada a la ciencia, el arte y la exploración del universo. Con actividades desde las 13 h, la programación incluirá las funciones de Agujeros negros y Universo en movimiento, una experiencia inmersiva e interactiva en el domo, el espectáculo Entre tango y mate a cargo de Sciammarella Tango y una charla especial del divulgador científico Diego Golombek.

Las entradas para las funciones en el domo estarán disponibles desde el 25 de febrero a las 12 h a través del sitio web, mientras que el resto de las actividades tendrá acceso sin costo por orden de llegada hasta completar la capacidad.

