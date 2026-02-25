Despedida de “Cyrano”, con el Puma Goity, gratis en el Parque Centenario

La celebrada versión de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, con adaptación y dirección de Willy Landin y Gabriel Goity como protagonista, se despide del público con una función gratuita el sábado 28 de febrero a las 20 h, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). La presentación forma parte del cierre de Cultura de Verano, el ciclo que durante la temporada estival llevó propuestas artísticas a distintos espacios de la Ciudad.

Estrenada en 2023 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, la producción superó los 200 mil espectadores en 250 funciones y realizó una gira nacional por ciudades como La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de una exitosa temporada en el Teatro Tronador de Mar del Plata. Allí Gabriel Goity fue distinguido con el Estrella de Mar de Oro y, posteriormente, con el Martín Fierro de Oro 2025, en la primera edición dedicada al teatro.

Para la función de despedida, las entradas (una por persona) se entregarán el mismo día en el Anfiteatro desde las 18 h, por orden de llegada y hasta completar la capacidad. La obra dura 145 minutos, con intervalo, y habrá pantalla gigante para acompañar la experiencia del público. En caso de lluvia, la función se reprogramará para el domingo 1º de marzo, con el mismo horario y modalidad.

