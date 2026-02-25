Más Servicios en tu Barrio pasó por Villa del Parque, y llega a Recoleta y Palermo

Con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites y prestaciones, el programa Más servicios en tu barrio está presente esta semana en nuevos barrios, de 16 a 20 horas, con stands móviles instalados en parques y plazas.

Tras un operativo celebrado el lunes en Villa del Parque, el programa se trasladará hoy miércoles 25 a la Plaza Monseñor Miguel de Andrea (Av. Córdoba y Anchorena), en Recoleta, y el viernes 27 al Parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French), en Palermo.

En las oficinas móviles, los ciudadanos pueden realizar una amplia variedad de trámites sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales de la Ciudad. Entre los servicios disponibles se encuentra la renovación del DNI y el pasaporte, y gestiones vinculadas a organismos como AGIP, ANSES, Mi BA, SUBE, Defensa al Consumidor o el área de Atención Social, gestionar inscripciones y cambios de instituciones educativas, y tramitar subsidios de luz, agua y gas.

El operativo incluye, además, la vacunación gratuita antigripal y contra el Covid, en ambos casos con cupos limitados; la entrega de anteojos y atención odontológica (también con cupos limitados), y asesoramiento en programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad.

Otra de las prestaciones que forma parte del despliegue es la orientación y el asesoramiento ante delitos, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. A esto se suma la presencia del stand Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje.

