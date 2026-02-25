Por día, mueren tres personas en situación de calle; aumentó 20% la demanda en paradores

El gobierno de Jorge Macri registró un enorme crecimiento de población en calle de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los datos de 2024, en la misma ciudad en la que el aumento interanual de los alquileres fue de un 33,3%.

Quienes viven en situación de calle, además, se encuentran en un contexto de violencia y riesgo constante: el Registro Unificado de Violencias denunció que en Argentina mueren tres personas en calle por semana.

En 2024, el gobierno de Jorge Macri reportó 4.049 personas en situación de calle. El Tercer Censo Popular de 2025, expresó que ya hay casi 12.000 personas viviendo en la calle, un 55% más que en 2019. “Sólo en la Comuna 1, hay 1,489 personas relevadas“, señalaron.

La demanda en paradores aumentó un 20% en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo GCBA reconoció, a través de los Centros de Inclusión Social, que hubo un 20% más de pedidos de ayuda en sus paradores. “El 3o% de las personas en la calle cayó en la línea de indigencia hace menos de un año“, resaltan.

“Me vi obligado a estar en la calle desde chico, las drogas y el alcohol me llevaron por un camino difícil. Hoy está jodida la droga porque la veo en todas partes“, nos dice Justo, un hombre que asiste habitualmente a nuestro comedor en la Villa 21-24 de Barracas.

El entramado social de la gente en calle empeora cuando espacios de salud mental y de rehabilitación no logran contener la demanda por el gran ajuste desde el Ministerio de Salud de Mario Lugones.

El Registro Unificado de Violencias (RUV) elaborado por la UBA, denunció 345 casos de violencia desde 2024 hasta agosto de 2025. “En Argentina mueren, en promedio, tres personas en calle por semana“, resaltaron. La policía protagonizó 96 casos, 115 fueron causados por otras personas en la vía pública, y 134 por las condiciones precarias de vida.

Los Centros de Atención y Acompañamiento son dispositivos bajo la órbita de Sedronar, que están totalmente debilitados. Durante el año pasado, el Ministerio de Salud de Mario Lugones desfinanció a más de 50 centros barriales, que contenían, sobre todo, a gente en calle con alimentos, asesoramientos, y derivaciones a espacios de salud mental o de rehabilitación de consumos.

“Los recursos vigentes en 2024 de Sedronar registran una caída del 36,02% en relación con el presupuesto devengado de 2023“, expresó ACIJ. Y, si bien el presupuesto creció levemente el año pasado, no saldó ese recorte.

La Garganta Poderosa

