Campanella tiene su “ruta cultural” en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires presentó la Ruta Cultural “La Buenos Aires de Juan José Campanella”, que recorre distintos espacios porteños que forman parte de su universo cinematográfico. A través de sus películas, la Ciudad se convierte en escenario de historias atravesadas por la memoria, la amistad, el amor y las segundas oportunidades, consolidando su identidad como territorio de producción y narrativa audiovisual.

El acto contó con la presencia del director Juan José Campanella y de los actores Luis Brandoni y Eduardo Blanco, junto a representantes de la productora 100 Bares, entre ellos Muriel Cabeza (productora del film), Camilo Antolini y Martino Zaidelis; y el vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, Francisco Ramos. Participaron también la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, quienes acompañaron este nuevo hito cultural que integra el patrimonio audiovisual al espacio público porteño.

“Estamos orgullosos de inaugurar dos cosas al mismo tiempo: por un lado, este banco que confiamos en que va a ser cuidado por la ciudadanía, y por otro lado la ruta de Juan José Campanella, que nos permite descubrir locaciones icónicas de sus películas y los barrios porteños con otra mirada. En cada barrio van a poder encontrar información sobre la película, cuándo se filmó y por qué se eligió cada uno de estos lugares”, expresó Gabriela Ricardes.

Por su parte, Hernán Lombardi expresó: “Es un gran desafío llevar una obra del teatro al cine, y el resultado es realmente conmovedor. La película logra tocar muchos niveles —la amistad, el humor, lo más dramático, incluso la política— y eso habla del enorme talento que hay detrás. Y también pone en valor algo central: el potencial de nuestras industrias culturales, que no solo producen obras de calidad, sino que generan trabajo y desarrollo en la Ciudad”.

La nueva ruta propone redescubrir Buenos Aires desde la mirada cinematográfica de Campanella, atravesando espacios emblemáticos de su filmografía. Entre sus puntos más significativos se encuentra el propio Parque Lezama, uno de los escenarios centrales de su más reciente película.

Como parte de esta propuesta, la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo símbolo al espacio público con la instalación del banco original utilizado en el rodaje de Parque Lezama. La pieza se encuentra en el mismo sector donde se filmaron escenas del largometraje, transformándose en un punto de encuentro que conecta la ficción con la vida cotidiana porteña.

Nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1959, Campanella es una de las figuras más relevantes del audiovisual contemporáneo, con una trayectoria que incluye títulos emblemáticos como El mismo amor, la misma lluvia; El hijo de la novia; El secreto de sus ojos (ganadora del Premio Oscar a Mejor Película Extranjera), El cuento de las comadrejas y la reciente Parque Lezama.

Parque Lezama ya se encuentra en cines y estará disponible en más de 190 países a través de Netflix a partir del 6 de marzo, reforzando su vínculo con Buenos Aires como escenario y protagonista de la historia. El rodaje contó con el acompañamiento de la Buenos Aires Film Commission, que brindó asistencia a través del sistema BA Set para la gestión de permisos y recibió además el incentivo Cash Rebate otorgado por la Ciudad, herramienta destinada a promover la inversión audiovisual. Estas políticas públicas consolidan a Buenos Aires como capital audiovisual de la región y como un territorio estratégico para producciones nacionales e internacionales.

Para conocer el recorrido completo, se puede acceder a la Ruta Cultural “La Buenos Aires de Juan José Campanella” y descargar el mapa con todos los puntos del circuito.

