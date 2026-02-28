Domingos para chicos en el Centro Cultural Munro
FELIZ DOMINGO
en el
CENTRO CULTURAL MUNRO
Domingo 1, 15, 22 y 29 de marzo
Funciones: domingos, 16:30 hs.
(Vélez Sarsfield 4650, Munro)
*Entrada gratuita por orden de llegada*
Las fábulas de robots siempre ocupan un lugar especial en la historia del cine. Sobre todo en el cine para toda la familia, ese rincón que define cada función de ¡Feliz domingo!
Marzo es un mes donde los seres de hojalata con corazón se convierten en protagonistas: la reflexión ecologista sobre la maternidad y la belleza de Robot salvaje; El gigante de hierro, el clásico invencible y definitivo de Brad Bird (Los increíbles); la reinserción laboral en el mundo de la maravilla de Astroboy, la creación de Osamu Tezuka y Wall-E, la maravilla casi muda de Pixar. Y parafraseando a Kraftwerk: sí, son los robots (y a mucha honra).
Domingo 1/3
16:30 hs
ROBOT SALVAJE
(THE WILD ROBOT)
Dir. Chris Sanders
Película doblada al español
Peter Brown creó un libro único: un robot que comienza a establecer un vínculo maternal con una criatura del bosque. La película sube la apuesta: es una maravilla visual que sabe que pasos dar para mostrar que juntos, cuidándonos -a nosotros y lo que nos rodea- y abrazados es la mejor forma de entender nuestro lugar en el mundo.
Domingo 15/3
16:30 hs
EL GIGANTE DE HIERRO
(THE IRON GIANT)
Dir. Brad Bird
Película doblada al español
La maravilla de Brad Bird (Los Increíbles) tiene demasiadas cosas buenas: un robot colosal, un niño pérdido, un mundo de diseño y una película que buscaba ser radicalmente preciosa -enamorada de universos de diseño de los años 50-. El gigante de hierro sigue siendo una de las fábulas que mejor entiende todo lo humano que hay en lo que creamos, sea la guerra o Superman, y ahí está el latido que la mantiene vigente y preciosa al día de hoy.
Domingo 22/3
16:30 hs
ASTROBOY
Dir. David Bowers
Película doblada al español
Astroboy, el niño robot superhéroe, volvía. Y lo hacía con una película enamorada del Santo Patrono del Manga, Osamu Tezuka, que buscaba ser inventiva, respetar las raíces y, por supuesto, ser un cohete de aventura y ternura. El objetivo se cumple y es momento de que Astroboy y jopo de hojalata vuelvan a volar.
Domingo 29/3
16:30 hs
WALL-E
Dir. Andrew Stanton
EE.UU. / 2008 / 99’ / ATP*
Película doblada al español
Wall-E es uno de los objetos más extraños y felizmente salvajes de Pixar: su comienzo, casi media hora de cine sin diálogo, derrumba ciertos eternos prejuicios con el cine infantil. Jacques Tati hecho R2-D2. Y después, sí, el espejo sobre nosotros, mientras los robots más desparejos de la historia se enamoran -sí, enamoran- al ritmo de Hello, Dolly!.