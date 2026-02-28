28 de febrero de 2026

unnamed

Domingos para chicos en el Centro Cultural Munro

La Bocina 28 de febrero de 2026
11-escuela adultos

Escuela de Oficios y Primaria para adultos, en Parque Avellaneda

La Bocina 28 de febrero de 2026
06-cyrano2

Despedida de “Cyrano”, con el Puma Goity, gratis en el Parque Centenario

La Bocina 25 de febrero de 2026

FLYER FEBRERO INSCRIPCIONES 2026

Abierta la inscripción a la Escuela de Formación Nacional en Danza

La Bocina 28 de febrero de 2026
unnamed

Campanella en Parque Lezama

Campanella tiene su “ruta cultural” en Buenos Aires

La Bocina 28 de febrero de 2026
11-escuela adultos

