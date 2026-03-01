Visitas guiadas a lugares emblemáticos de Buenos Aires

Admirar la ciudad desde arriba es una experiencia única que hay que hacer al menos una vez en la vida y esta puede ser la oportunidad: abrió la inscripción del ciclo de recorridos guiados para que vecinos y turistas visiten edificios y construcciones emblemáticas en altura y aprecien desde lo alto el territorio porteño en todo su esplendor. Los circuitos de marzo tienen cupos y reserva previa, que se puede hacer a través de https://shorturl.at/Oedmp

