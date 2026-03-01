Esta tarde, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, All Boys empató 0-0 con Ciudad de Bolívar, por la tercera fecha de la Primera Nacional 2026.

Apenas comenzó el partido, All Boys buscó la victoria, con las armas que tiene y con la idea de juego que propone su DT Aníbal Biggeri, pero la primera chance de peligro fue para la visita y Nicolás Carrizo pudo resolver de excelente manera. El “Albo” atacó por todos los lugares de la cancha, las bandas y por el centro, pero no estuvo fino en la puntería.

Probó con tiros desde adentro del área, desde afuera de la misma, con cabezazos, con pelotas paradas de tiros libres y varios corners, pero aún así no pudo vencer la resistencia del arquero Agustín Rufinetti, quien fue claramente la figura del partido, y que también, fue la persona que menos quiso que el partido se jugase de manera fluida.

Biggeri intentó, puso a los juveniles formados en la cantera de Floresta: Alexis Melo, Santiago Caceres, Tiago Pucciarelli e hizo debutar a Matías Duarte Bogado. Además, puso a jugar a Brandon López en el ataque. All Boys fue por todo desde el minuto 0, y fue con aun más vehemencia que ideas, luego de que Mariano Yeri fue fuera expulsado por doble amarilla a los 38 minutos de juego.

All Boys intentó, con sus armas, con ideas, con su juego, con la voluntad que transmite Biggeri en la semana y desde el banco, pero no pudo romper el cero. No estuvo fino en la definición y no pudo vencer a Bolívar, empató 0-0 en la 3era fecha de la Primera Nacional 2026.

FORMACIONES :

C.A. ALL BOYS (0): 1. Nicolás Carrizo; 2. Maximiliano Coronel, 3. Alejo Tabares, 4. Hernán Grana, 5. Gustavo Turraca, 6. Iván Zafarana, 7. Santiago Apa, 8. Emiliano Purita, 9. Agustín Gallo, 10. Ricardo Blanco y 11. Franco Quiroz. DT: Aníbal Biggeri.

Suplentes : 12. Juan Pablo Noce, 13. Yago De Vito, 14. Alexis Melo, 15. Matías Duarte Bogado, 16. Brandon López, 17. Santiago Caceres, 18. Bruno Medina, 19. Tomás Assennato y 20. Tiago Pucciarelli.

Ciudad de Bolívar (0):1. Agustín Rufinetti; 2. Santiago Navarro, 3. Carlos Cuello, 4. Agustín Paredes, 5. Brian Quintana, 6. Federico Peralta, 7. Guillermo Sánchez, 8. Mariano Yeri, 9. Khalil Caraballo, 10. Arnaldo González y 11. Alex Díaz Borda. DT: Diego Funes.

Suplentes : 12. Jorge Ruiz, 13. Jonathan Chacón, 14. Tobías Fernández, 15. Cristian Vega, 16. Axel Carrión, 17. Thiago Rodríguez, 18. Facundo Mugignat, 19. Brian Duarte y 20. Lautaro Villegas.

AMONESTADOS: 36’ Mariano Yeri (B), 45’+3’ Franco Quiroz (AB) y Emanuel Cuello (B).

EXPULSADO: 38’ Mariano Yeri (B).

CAMBIOS: ET Facundo Mugignat X Guillermo Sánchez (B); 55’ Axel Carrión y Lautaro Villegas X Santiago Navarro y Khalil Caraballo (B); 61’ Brandon López y Tiago Pucciarelli X Maximiliano Coronel y Agustín Gallo (AB); 67’ Matías Duarte Bogado X Emiliano Purita (AB); 69’ Jonathan Chacón X Federico Peralta (B); 73’ Alexis Melo y Santiago Caceres X Gustavo Turraca y Ricardo Blanco (AB); 73’ Brian Duarte X Arnaldo González (B).

GOLES: No hubo.

TERNA ARBITRAL: Lucas Comesaña, Ariel Scime (Asistente Nº 1), Francisco Gugliota (Asistente Nº2) y Guido Mascheroni (Suplente).

Prensa Club All Boys

