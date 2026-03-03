Se derrumbó una cochera en un edificio de Parque Patricios: más de 300 evacuados, 66 autos dañados

Un derrumbe en la cochera de un edificio, en Parque Patricios, provocó la evacuación de al menos 300 personas, y la destrucción de al menos 66 vehículos.

Es una construcción que tiene pocos años, ubicada detrás del estadio de Huracán, en la Avenida Suárez y Mafalda.

Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que“no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Un vecino contó cómo se enteró de lo ocurrido: “De repente escuchamos como un trueno y pensamos que era la tormenta. Salí al balcón y no había nada. Ahí empecé a escuchar las alarmas de los autos y entré en razón de que todo el parque se había caído. Enseguida empecé a golpearle a los vecinos, a sacar a mis hijos y salir”.

Foto: A24

Relacionado