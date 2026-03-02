Aunque el gobierno “dibuje” los números, el consumo sigue bajando La Bocina 2 de marzo de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/03/baja-el-consumo-urbana-play.mp3 POPURRÍ XL – 02/03/26 Relacionado Post navigation Previous: Barrios populares piden a Macri que declare la “emergencia social e hídrica” NOTAS RELACIONADAS Barrios populares piden a Macri que declare la “emergencia social e hídrica” La Bocina 2 de marzo de 2026 0 “Cuando aparece Milei en pantalla, cambio al History Channel” La Bocina 2 de marzo de 2026 0 CTERA confirma el paro nacional docente, con movilización La Bocina 1 de marzo de 2026 0