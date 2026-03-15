“No nos van a derrumbar”: reclamo de las familias afectadas por el derrumbe en Parque Patricios

A 11 días de aquella fatídica madrugada, vecinos de Parque Patricios afectados por el derrumbe de la cochera que les impide regresar a sus casas, exigieron definiciones sobre la seguridad de la estructura, los plazos de regreso a sus viviendas y el sistema de alojamiento provisorio.

Los afectados por el derrumbe están en la incertidumbre total. Un representante de los vecinos leyó un escrito, en el que recordó que “desde aquel derrumbe que interrumpió nuestros sueños, 175 familias tuvimos que huir de nuestro hogar con lo puesto. No vamos a parar hasta que nuestros hijos vuelvan a tener una rutina feliz. No nos van a derrumbar“.

Concretamente, exigieron que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la empresa constructora COSUD, responsable de la obra, brinden información oficial sobre las acciones previstas. En segundo lugar, reclamaron precisiones sobre las condiciones de seguridad estructural del edificio afectado. Y en tercer término, pidieron que se determinen con claridad las responsabilidades por el colapso, mientras avanzan las pericias judiciales para establecer las causas del derrumbe.

Desde el 3 de marzo, cuando ocurrió el derrumbe, 175 familias están alojadas en hoteles. “Lo peor es que nos extienden la estadía cada dos o tres días, es como una migaja“, le contó Teresa al canal A 24. Además, según publicó Noticias Argentinas, en algunos casos los residentes enfrentan condiciones de hacinamiento en los alojamientos asignados, lo que complica aún más la situación.

A pedido del abogado Burlando, que representa a algunos afectados, se registró a los afectados torre por torre. El Dr. Pablo Caruzzo, perteneciente a ese estudio jurídico, explicó los distintos niveles de responsabilidades, desde los constructores hasta el Estado: “Del sector privado hay tres responsables seguros. Después están los organismos públicos que omitieron controlar o auditar”.

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