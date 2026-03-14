Esta tarde, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, All Boys derrotó 1-0 a Deportivo Madryn, por la quinta fecha de la Primera Nacional 2026.

En el lindo clima que la tarde de Floresta brindó, la gente acompañó en gran número y desde una de las esquinas del predio “Dr. Manuel Rocca”, salió la caminata de hinchas hacia el estadio Islas Malvinas. A raíz de los hechos de público conocimiento, All Boys salió a la cancha con una remera y una bandera con la leyenda: “El Rocca para All Boys”. En señal de apoyo a la iniciativa social y en reclamo a los sucesos ocurridos en la mañana del pasado miércoles.

Ya en el partido, el duelo entre albos y aurinegros comenzó con un buen ritmo. El equipo de Aníbal Biggeri inició con el ímpetu que nos tiene acostumbrados, salió a marcar la cancha, a imponer el ritmo de juego y no solo a disputar cada pelota, sino que también a hacerse dueño de la posesión del balón. Si bien el “Blanco” tuvo las situaciones más claras, que fueron entre 4 y 6 oportunidades, no pudo vencer la valla defendida por Yair Bonnin y se fue al entretiempo con un inmerecido empate.

En el complemento, el “Albo” continuó con su plan de juego, siguió siendo punzante, veloz y vehemente. Con el pasar de los minutos, el conjunto albinegro se sintió mejor y tras unos embates de jugada y de pelota parada, llegó el gol de la victoria. Emiliano Purita ejecutó un córner desde la banda derecha, Alejo Tabares ganó en el segundo palo y con clase definió para mandar la pelota al fondo de la red y marcó el gol de la victoria. De ahí en más, el rival salió de la cueva en la que estaba e intentó poner nervioso al equipo de Biggeri, pero no pudo. All Boys pudo aumentar la diferencia en el marcador, pero tanto Ricardo Blanco, como Purita, Santiago Apa y Tiago Pucciarelli, quien tuvo una excelente tarde, malograron sus oportunidades y el “Albo” no pudo volver a marcar. Luego de los 5 minutos que adicionó Nahuel Viñas, el árbitro finalizó el partido y All Boys venció a Deportivo Madryn por 1 a 0.

Para la próxima fecha, All Boys viajará a Salta para enfrentar a Central Norte el domingo 22 de marzo a las 17hs en el estadio “Padre Ernesto Martearena”, con árbitro a confirmar y con transmisión exclusiva del streaming LPF Play.

FORMACIONES :

C.A. ALL BOYS (1): 1. Nicolás Carrizo; 2. Alejo Rodríguez, 3. Franco Tabares, 4. Hernán Grana, 5. Gustavo Turraca, 6. Iván Zafarana, 7. Tiago Pucciarelli, 8. Emiliano Purita, 9. Santiago Apa, 10. Ricardo Blanco y 11. Alejo Quiroz. DT: Aníbal Biggeri.

Suplentes : 12. Juan Pablo Noce, 13. Yago De Vito, 14. Alexis Melo, 15. Santiago Caceres, 16. Brandon López, 17. Lionel Jara, 18. Bruno Medina, 19. Tomás Assennato y 20. Ignacio Palacio.

C. S. y D. Madryn (0):1. Yair Bonnin; Alejandro Gutiérrez, 3. Diego Martínez, 4. Agustín Sosa, 5. Yvo Caballeros, 6. Nicolás Ortiz, 7. Nicolás Servetto, 8. Marcelo Melli, 9. Pio Bonacci, 10. Nazareno Solís y 11. Nicolás Barrientos. DT: Cristian Díaz.

Suplentes : 12. Cesar Montero, 13. Thiago Yossen, 14. Alex Cosi, 15. Federico Recalde, 16. Estanislao Jara, 17. Facundo Ospitaleche, 18. Ezequiel Montagna, 19. Camilo Machado y 20. Juan Ignacio Peinipil.

AMONESTADOS: 6’ Emiliano Purita (AB), 26’ Alejo Rodríguez (AB) y Pio Bonacci (DM),

CAMBIOS: 65’ Ezequiel Montagna X Nicolás Barrientos (DM); 70’ Ignacio Palacio X Tiago Pucciarelli (AB); 75’ Alex Cosi y Camilo Machado X Diego Martínez e Yvo Caballeros (DM); 82’ Alexis Melo y Santiago Caceres X Hernán Grana y Emiliano Purita (AB): 88’ Bruno Medina X Ricardo Blanco (AB); 88’ Juan Ignacio Peinipil X Marcelo Melli (DM)

GOL: 60’ Alejo Tabares (AB).

TERNA ARBITRAL: Nahuel Viñas, Ramón Ortiz (Asistente Nº 1), Mariano Rosetti (Asistente Nº2) y Nicolás Kresta (Suplente).

ESTADIO: Islas Malvinas, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

Prensa Club Atlético All Boys

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