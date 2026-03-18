Rocca: se formó una mesa de diálogo entre All Boys, el gobierno porteño y legisladores

▪️ Luego de una semana de los hechos acontecidos en el Predio Manuel Rocca, la Comisión Directiva del Club Atlético All Boys informa a su masa societaria, hinchas y a toda la comunidad vecinal, que ayer se llevó a cabo una reunión en la Jefatura de Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de aclarar la situación.

▪️ En la misma participaron, en representación del club, el Presidente Christian Giménez y el Secretario General Nicolás Cambiasso, junto a funcionarios de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad, autoridades del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Secretaría de Deportes de dicho organismo. Además de Legisladores de distintas fuerzas políticas.

▪️ Durante el encuentro, los funcionarios de Gobierno presentaron un proyecto propio en relación al Predio Manuel Rocca. El cual era totalmente desconocido para el club, como para los Legisladores presentes y los integrantes de la Comuna 10.

▪️ Luego de la propuesta exhibida, las autoridades del All Boys expusieron el Proyecto Institucional aprobado, el pasado 28 de noviembre de 2025, por 42 legisladores de la Legislatura de la Ciudad, sin votos en contra.

▪️ Como resultado del encuentro se resolvió conformar una mesa de diálogo integrada por representantes de Gobierno de la Ciudad, Legisladores y las autoridades del club, con el objetivo de continuar las conversaciones tendientes a una solución constructiva.

▪️ Asimismo, los funcionarios presentes se comprometieron al cese absoluto de cualquier accionar en el predio Manuel Rocca, hasta tanto no se llegue a un acuerdo entre las partes.

▪️ Desde All Boys continuamos trabajando para defender la voluntad de socios, socias, hinchas y de quienes viven en el barrio, de contar con un espacio que permita que más niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse a través del deporte.

Club Atlético All Boys

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