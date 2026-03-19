La justicia autorizó el reingreso parcial, a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios
A más de dos semanas del derrumbe del sector 2 del Barrio Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, la Justicia autorizó el reingreso parcial de los vecinos a sus viviendas.
La medida se implementa en medio de reclamos por falta de información y dudas sobre las condiciones de seguridad del edificio.
“La prensa se entera antes que nosotros. Nos enteramos de todo por atrás”, cuestionó Micaela Galeano, vecina del complejo, en diálogo con Clarín.
La autorización habilita un retorno progresivo y por sectores, únicamente en las áreas que fueron consideradas seguras tras las evaluaciones técnicas.
Las zonas afectadas por el derrumbe continúan clausuradas.
Según se informó, la Guardia de Auxilio levantó la clausura preventiva al considerar que ya no existe riesgo estructural en los sectores habilitados.