La justicia autorizó el reingreso parcial, a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios

La medida se implementa en medio de reclamos por falta de información y dudas sobre las condiciones de seguridad del edificio .

“La prensa se entera antes que nosotros. Nos enteramos de todo por atrás”, cuestionó Micaela Galeano, vecina del complejo, en diálogo con Clarín.

La autorización habilita un retorno progresivo y por sectores, únicamente en las áreas que fueron consideradas seguras tras las evaluaciones técnicas.

Las zonas afectadas por el derrumbe continúan clausuradas.