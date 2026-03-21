La Ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice. Una función audiovisual 360º en el domo apta para todo público, que cuenta con grabaciones, reconstrucciones en 3D, registros históricos y segmentos audiovisuales realizados con inteligencia artificial. Está escrita por los equipos educativos del Malba y del Planetario, y su producción audiovisual estuvo a cargo de los equipos creativos y técnicos de UxArtLab y el Planetario Galileo Galilei. Funciones sábado y domingos a las 12 h en el Planetario (Av. Sarmiento S/N). Entradas en la web.

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