La Ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice, en el Planetario
La Ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice. Una función audiovisual 360º en el domo apta para todo público, que cuenta con grabaciones, reconstrucciones en 3D, registros históricos y segmentos audiovisuales realizados con inteligencia artificial. Está escrita por los equipos educativos del Malba y del Planetario, y su producción audiovisual estuvo a cargo de los equipos creativos y técnicos de UxArtLab y el Planetario Galileo Galilei. Funciones sábado y domingos a las 12 h en el Planetario (Av. Sarmiento S/N). Entradas en la web.