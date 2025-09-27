27 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

26-conciertos intimos

“Conciertos íntimos” en el Museo Luis Perlotti

La Bocina 26 de septiembre de 2025
26-lidia borda2

La Orquesta Emilio Balcarce celebra 25 años con Lidia Borda, en Parque Centenario

La Bocina 26 de septiembre de 2025
20-mujer y cine

37° Festival “La Mujer y el Cine”, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 26 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

26-alejandra pizarnik

ALEJANDRA PIZARNIK. La belleza brutal de la poesía

La Bocina 27 de septiembre de 2025
22-perseverance

“Perseverance, un geólogo en Marte”, en el Planetario

La Bocina 27 de septiembre de 2025
26-conciertos intimos

“Conciertos íntimos” en el Museo Luis Perlotti

La Bocina 26 de septiembre de 2025
26-dolares

Cepo y retenciones: “no podés cambiar las reglas del juego cada 5 minutos”

La Bocina 26 de septiembre de 2025