Nathy Peluso en el Planetario, y mucho más, para recibir la Primavera en Buenos Aires

Este fin de semana en la Ciudad, Nathy Peluso cierra el festival CampingBA en el Planetario, la música de Star Wars sonará en la Usina y llega desde Francia un espectáculo de danza y circo para toda la familia.

» Nathy Peluso aterriza en El Planetario

Nathy Peluso será maestra de ceremonias en Camping BA, el festival de la Ciudad que celebra la primavera. La fiesta, curada por la cantante, contará también con Tayhana y Negro Dub en el escenario. También se presentarán otros músicos como Alex Anwandter, Juana Rozas x Marttein y Zell. Se hará este sábado de 14 a 21 en el parque del Planetario (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

» Más de 15 mil maratonistas por la Ciudad

Con récord de inscriptos, este domingo se correrá una nueva edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires, la prueba de mayor convocatoria de Latinoamérica. La largada será a las 7 en Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, donde también estará la línea de meta. Y el viernes de 12 a 20 y el sábado de 10 a 18 en Parque Sarmiento (Av. Ricardo Balbín 4750) se desarrollará la Expo Running con el stand de la Ciudad como principal atractivo.

» La historia de Nacha en el Moderno

Actriz, cantante, modelo, compositora y conductora de televisión, Nacha Guevara supo concebir el arte como una herramienta de transformación social. Y en el Museo Moderno (Av. San Juan 350) una muestra reivindica su protagonismo en la historia del arte. Se inaugura este viernes a las 18 y se podrá visitar de miércoles a lunes, entre las 11 y las 19, hasta febrero de 2026.

» Circo, danza y un hombre con dos cabezas

Llega desde Francia un espectáculo gratuito y para toda la familia que fusiona el circo y la danza. Presentado por la compañía Lamento y L’Académie Fratellini, BasarKus no es un ser como los demás: tiene dos cabezas, muchos brazos y varias piernas. Siempre fue así y es feliz. Habrá dos únicas funciones: este viernes, a las 15, y el sábado, a las 11. Será en el hall del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

» El festival de las 100 milanesas

Este fin de semana una treintena de food trucks y stands ofrecerán más de cien variedades de milanesa, desde las clásicas de bodegón hasta las versiones de autor. Se realizará en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) este sábado y domingo, de 12 a 20.

» La banda de Star Wars y E.T. en la Usina

La Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine, como las de Star Wars y E.T., de John Williams, o filmes mudos de Charles Chaplin. Será en la Usina del Arte (Caffarena 1). La entrada es gratuita y con inscripción previa en usinadelarte.ar

» Los chicos vuelven al Colón

Tras el gran éxito en vacaciones de invierno, el Teatro Colón sumó cuatro funciones de “Concierto entre almohadones. El carnaval de los animales y otras músicas”, un espectáculo con un programa especial para toda la familia lleno de clásicos de la música. Las nuevas funciones serán este domingo y el 28, a las 11 y a las 13. Las entradas se pueden sacar en teatrocolon.org.ar o en la boletería (Tucumán 1171).

» Fileteando la Ciudad

En el marco del Día del Fileteado Porteño, el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) inauguró la muestra “Filete en expansión”, que celebra una de las artes más representativas de la identidad de la Ciudad. La exhibición tiene lugar en el hall y se puede visitar todos los días, de 11 a 21.

» Los sabores de Francia

Crêpes, quiches, croissants, macarons, éclairs y quesos son algunas de las delicias francesas que se podrán degustar en la feria que tendrá lugar en la Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo), frente a la embajada gala. También habrá música en vivo y clases de cocina. Se desarrollará este fin de semana, de 11 a 18.30.

» Música de primavera en el Recoleta

Florian será el anfitrión de la celebración que se hará en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Junto a artistas invitados, presentará un show que hará un recorrido por distintos géneros, sus discos y versiones de clásicos de la música popular argentina, en el marco del inicio de la estación más colorida del año. Será este domingo a las 18.

» El bolero de Ravel y la Filarmónica porteña

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad rendirá homenaje a Maurice Ravel a 150 años de su nacimiento con un programa compuesto de obras del célebre compositor francés y la presentación del pianista italiano Giuseppe Albanese. Será este sábado a las 20. Las entradas se pueden sacar en la boletería del Colón (Tucumán 1171) o en www.teatrocolon.org.ar

» La gente de mi Ciudad en fotos Se inauguró en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) una nueva edición de la muestra del concurso que busca capturar la identidad porteña a través de imágenes de la ciudad y sus habitantes. La exhibición tiene lugar en el primer piso del Hall Alfredo Alcón. Se puede visitar de martes a domingos, de 14 a 19. » Adiós al invierno en el Jardín Japonés Para despedir al invierno y darle la bienvenida al equinoccio de la primavera, en el Jardín Japonés (Av. Casares 3450) se podrá visitar la Exposición Anual de Ikebana Internacional para descubrir los secretos del arte del arreglo floral típico nipón. La muestra estará abierta de viernes a domingo, de 10 a 18.

Entradas BA Para acceder a todas las actividades, el Gobierno porteño cuenta con una plataforma única, Entradas BA. A través de ella, vecinos y turistas pueden adquirir y reservar localidades (incluso las gratuitas), las cuales no es necesario imprimir, ya que se puede mostrar el código QR desde el celular al ingresar al lugar del evento.

