Arranca la edición 15 de La Gran Paternal, con más de 120 artistas y talleres

Descarga el mapa que esta en nuestra BIO y armá tu recorrido.

Desde 2017, artistas de La Paternal abrimos nuestros talleres, compartimos con los vecinos y la comunidad prácticas del arte contemporáneo y procesos creativos, como forma vital de estar en el mundo.

En esta edición especial “NO SE VENDE”, La Gran Paternal es sede de BIENALSUR Intervenciones artísticas dialogan con la memoria, la transformación urbana y los imaginarios futuros del barrio.: activamos el espacio público para reffexionar frente a la gentricación y la reconfiguración del paisaje.

LGP es una obra relacional, un ecosistema donde los proyectos se conectan y los vecinos coparticipan en la redefinición crítica del territorio: arqueologías del presente que interrogan la tensión entre pasado y futuro en La Paternal.

LA GRAN PATERNAL NO SE VENDE.