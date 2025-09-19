La moda del “a pelo” provocó el aumento de las infecciones de transmisión sexual

La moda del “a pelo” y el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la Argentina: qué son y cómo prevenirlas.

🔘 Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) registran picos históricos en Argentina: en 2023 la tasa de sífilis aumentó 22% y la gonorrea alcanzó su tasa más alta. En este contexto, organizaciones advierten que solo el 17% de los jóvenes usa preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales.

🔘 El 98% de los nuevos casos de VIH son por relaciones sexuales sin protección y se estima que en el país 140 mil personas viven actualmente con el virus.

🔘 El preservativo sigue siendo el único método anticonceptivo que previene embarazos no intencionales e ITS al mismo tiempo. El acceso a métodos y servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS es un derecho garantizado por la Ley 25.673.

Fuente: Chequeado

