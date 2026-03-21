Luego que la justicia levantara la clausura, los vecinos afectados por el derumbe que se produjo en el complejo “Estación Buenos Aires” de Parque Patricios, denunciaron que al volver, encontraron puertas forzadas y departamentos inundados.

A dos semanas del desmoronamiento parcial del estacionamiento de una de las torres, que puso en peligro gran parte de la estructura edilicia, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici dejó sin efecto la clausura parcial y habilitó el ingreso de los propietarios del Sector 2. De todas maneras, los vecinos no ocultaron su preocupación y cuestionaron el informe oficial.

Además, muchos habitantes del complejo mostraron su indignación porque al ingresar a sus hogares se encontraron con las puertas forzadas y un desorden generalizado dentro de los departamentos, imágenes que muchos de ellos subieron a sus redes sociales.

“No fue un regreso. Fue una reconexión de servicios: luz, agua, gas. Al abrir las puertas, muchos vecinos se encontraron con algo más.Puertas violentadas, departamentos inundados, cosas que ya no estaban como las dejamos. Hace una semana no era así. Entramos con la esperanza de recuperar algo, y nos encontramos con más pérdidas. Seguimos sin respuestas claras. Seguimos atravesando esto juntos“, publicó uno de los damnificados en la cuenta ‘derrumbadoseba’ de la red social Instagram.

Otro de los habitantes del complejo señaló en la misma red social: “Entramos después de una semana… y muchas puertas ya habían sido abiertas. Esta es la habitabilidad que nos propone el GCBA y COSUD? Quien abrió las puertas? Quienes son los que nos robaron? Quieren meternos miedo para que habitemos a como dé lugar?“.

El Gobierno de la Ciudad, por su parte, emitió un comunicado en el cual hizo un resumen de su actuación desde que se produjo el derrumbe, el 3 de marzo y aseguró que: “Los servicios ya fueron restablecidos: se les pidió a los vecinos que haya al menos un integrante para reconectar los suministros en cada departamento“.

Los habitantes de las torres, en tanto, siguen hospedados en distintos hoteles de la Ciudad, al menos hasta el miércoles próximo, aunque ninguno de ellos sabe con certenza cuando va a regresar a su vivienda.

Fuente: Noticias Argentinas

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