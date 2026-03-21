Federico Pereiro Septeto y la voz de Lidia Borda. El bandoneonista Federico Pereiro y su septeto recorrerán obras de grandes autores del tango junto con composiciones propias del grupo. Con dirección musical y arreglos del propio Pereiro, la propuesta se distingue por su solidez artística. Contará con la participación especial de la cantante Lidia Borda como invitada. El domingo 22 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre por orden de llegada hasta completar capacidad. En caso de lluvia se suspende.

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