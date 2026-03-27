Corte de calles alrededor del estadio de Vélez, por recitales de Tan Biónica
Con motivo de los recitales de Tan Biónica en el Estadio Vélez Sarsfield, la Ciudad implementará cortes totales de tránsito en distintos puntos de Liniers.
Los cortes se aplicarán en los siguientes días y horarios:
- Viernes 27 de marzo, desde las 13 hasta las 4 del sábado 28.
- Sábado 28 de marzo, desde las 13 hasta las 4 del domingo 29.
- Domingo 29 de marzo, desde las 13 hasta las 4 del lunes 30.
Durante esos horarios estarán cerrados los siguientes tramos:
- Av. Reservistas Argentinos entre las vías del FFCC y Gallardo (sin afectar Gallardo).
- Fragueiro entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo (sin afectar Av. Juan B. Justo).
- Barragán entre Av. Álvarez Jonte y Av. Juan B. Justo (sin afectar Av. Juan B. Justo).
- Barragán entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Rivadavia (sin afectar Av. Rivadavia).
- Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo (sin afectar Av. Juan B. Justo).
- Francisco de Viedma entre Av. Reservistas Argentinos y Barragán.