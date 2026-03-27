El Gobierno de la Ciudad va a las escuelas, a vacunar a los alumnos

Con el objetivo de garantizar que los estudiantes cuenten con las vacunas necesarias para estar protegidos, se llevan adelante jornadas de vacunación en las escuelas para completar los esquemas obligatorios del Calendario Nacional. Esta acción, coordinada entre las áreas de Salud y Educación de la Ciudad, facilita el acceso a la inmunización en un entorno familiar y cercano para las familias de nivel inicial y primario.

Vacunas obligatorias según la edad

Durante las visitas a los establecimientos educativos, se aplicarán las siguientes dosis gratuitas y seguras, fundamentales para la prevención de enfermedades:

Nivel Inicial (Nacidos en 2021):

IPV (Polio) : Contra la poliomielitis.

: Contra la poliomielitis. Triple Viral (SRP) : Contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

: Contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Triple Bacteriana : Contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

: Contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Varicela: Segunda dosis.

Nivel Primario (Nacidos en 2015):

VPH (Virus del Papiloma Humano) : Dosis única para prevenir cánceres asociados al virus.

: Dosis única para prevenir cánceres asociados al virus. Meningococo : Dosis única contra la meningitis y enfermedades meningocócicas.

: Dosis única contra la meningitis y enfermedades meningocócicas. Triple Bacteriana Acelular: Refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

Cómo participar de la jornada

Para que los alumnos puedan recibir las vacunas en la escuela, es indispensable que las familias cumplan con los siguientes requisitos el día de la aplicación:

Autorización firmada : Enviar la autorización correspondiente firmada por el adulto responsable (el documento será distribuido previamente por la escuela).

: Enviar la autorización correspondiente firmada por el adulto responsable (el documento será distribuido previamente por la escuela). Carnet de vacunación : Presentar el carnet original para la verificación y registro de las dosis aplicadas por parte del equipo de salud.

: Presentar el carnet original para la verificación y registro de las dosis aplicadas por parte del equipo de salud. Asistencia: El estudiante debe concurrir a clases el día de la jornada.

Esquemas completos y Centros de Salud

En caso de que el estudiante no reciba las vacunas en la jornada escolar, es fundamental acercarse al Centro de Salud (CeSAC) u hospital más cercano para completar el calendario obligatorio. La red de vacunatorios de la Ciudad ofrece todas las dosis de forma gratuita.

Asimismo, si el esquema ya se encuentra completo, se solicita enviar igualmente el carnet para su verificación a la dirección de correo electrónico institucional provista por la escuela.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con el cuidado de la salud escolar, promoviendo el bienestar de todos los niños de la Ciudad.

Fuente: Prensa GCABA

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