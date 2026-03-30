Susana Boragno disertó sobre el Nudo Ferroviario de Villa Luro, en la Asociación Amigos del Tranvía

La Lic. Susana Haydeé Boragno brindó una charla sobre el Nudo Ferroviario de Villa Luro, con abundante material histórico y documentación, registrada en coquetos flyers.

La disertación se brindó en la Asociación Amigos del Tranvía, del barrio de Caballito (Del Barco Centenera 777), quien le agradeció así por la red social X:

La Asociación Amigos del Tranvía quiere agradecer públicamente a nuestra amiga, la historiadora SUSANA H. BORAGNO, por haber inaugurado nuestro Ciclo de Conferencias 2026 ayer 28/3 a sala llena en el espacio Centenera! Gracias Susana!!!! pic.twitter.com/DXVJnOvkMX — Asociación Amigos del Tranvía (@ATranvia) March 29, 2026

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