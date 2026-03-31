A 19 años de la tragedia de Luis Viale, tres proyectos contra la explotación laboral

Ella es Lourdes Hidalgo. Vino a Buenos Aires en busca de un trabajo digno, con las esperanzas que tienen quienes migran, con la intención de estar un tiempo y volver a Bolivia, donde había dejado a su familia. En enero de 2006 llegó a Luis Viale 1269, Caballito.

Lo que pensó que era una fábrica donde podría trabajar dignamente, resultó ser un taller textil clandestino. 66 personas vivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, con jornadas de hasta 15 horas, en un edificio con 40 máquinas de coser, dos entrepisos de chapa y madera, habitaciones delimitadas por telas y zapatillas eléctricas saturadas de cables.

El 30 de marzo de 2006 un cortocircuito desató un incendio que se extendió rápidamente por todo el edificio. Ahí murieron seis personas: Juana Vilca de 25 años y embarazada, Wilfredo Quispe Mendoza de 15 años, Elías Carbajal Quispe de 10 años, Luis Quispe de 4 años, Rodrigo Quispe Carvajal de 4 años, y Harry Rodríguez de 3 años.

Lourdes sobrevivió. Desde entonces, junto a sobrevivientes y distintas organizaciones que la acompañan, ha realizado inmensos esfuerzos para alcanzar una reparación sobre estos hechos, para visibilizar lo sucedido y para mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos que allí ocurrían.

20 años exigiendo Memoria, Verdad y Justicia. Transformó el dolor en lucha y siguió adelante. Frente a esto, impulsamos 3 proyectos de ley en la Legislatura: Expropiación del ex taller clandestino Luis Viale para un espacio de memoria. Además, en el marco de la “Semana de la Lucha contra la Trata de Personas”, se garantice la realización de actividades en todos los establecimientos educativos orientadas a la prevención y concientización sobre la trata de personas con fines de explotación laboral. Por último, la señalización del espacio donde ocurrió la tragedia. Para transformar lo ocurrido en memoria activa y en políticas públicas concretas. Nunca más.

Juan Modarelli

Legislador CABA

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