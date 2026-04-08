“Miradas Argentinas” en el Cine York

“Miradas Argentinas” es el ciclo dedicado a recorrer la diversidad del cine nacional, un espacio donde conviven generaciones, estilos y formas muy distintas de mirar el país. La programación de este mes reúne títulos recientes y nuevas miradas como “Tesis sobre una domesticación”, “Tenemos que hablar”, “Desbarrancada”, “Nancy” o “Bigli”, junto a documentales como la exitosa “El amo del jardín”. Nuevas voces y retratos íntimos, “Miradas Argentinas” vuelve a reunir películas que muestran la vitalidad y la diversidad del cine argentino.

Todas las funciones son en el Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos). Entrada gratuita por orden de llegada.

jueves 9/4

18 hs.

Desbarrancada

Dir. Guadalupe Yepes

Una mujer burguesa casada con un poderoso empresario estrechamente vinculado a la dictadura militar, se rebela ante la desaparición forzada de su mejor amiga poniendo en riesgo su propia vida. “Desbarrancada” propone un drama tenso donde los vínculos familiares y las decisiones del pasado comienzan a resquebrajarse. Guadalupe Yepes construye un relato cargado de tensión emocional. La película avanza con una intensidad creciente, explorando las consecuencias de aquello que parecía oculto. Un film que observa cómo las relaciones pueden desmoronarse cuando lo no dicho finalmente emerge.

20:30 hs.

Nancy

Dir. Luciano Zito

Nancy trabaja limpiando casas en una pequeña localidad costera caracterizada por su belleza y la gran transformación que experimenta una vez concluido el verano. Una persona a la que conoce en el trabajo, pondrá rápidamente en tensión su frágil estado emocional, llevándola a hacer cosas impensadas e incluso a poner en riesgo su propio trabajo. El universo de las casas vacías y del clima hostil del otoño, configuran el escenario perfecto donde transcurre esta historia marcada por la soledad. En “Nancy”, Luciano Zito construye un thriller íntimo ambientado en una localidad costera fuera de temporada. Su protagonista, una Camila Peralta en perfecto estado de implosión, dedicada a limpiar casas vacías, se mueve entre espacios ajenos y silencios que revelan una profunda soledad. A partir de pequeños detalles y gestos mínimos, la película va instalando una inquietud creciente. Un relato contenido donde el deseo, el misterio y la tensión laten bajo la superficie.

viernes 10/4

18 hs.

Bigli

Dir. Nicolás Tacconi



contención en su familia, le pedirá ayuda. Los años dejaron sin amor y sin sentido al viejo Bigli, tratando de que el alcohol lo hunda a él o a su barco. En medio de ese largo adiós del mundo, su amada sobrina, sin encontrarcontención en su familia, le pedirá ayuda. “Bigli” presenta a un antihéroe tan áspero como entrañable: un hombre que parece haber abandonado cualquier intento de orden en su vida. Un perfecto Luis Luque. Tras una pérdida devastadora, el personaje se mueve entre la autodestrucción, el humor oscuro y un inesperado impulso de redención. Nicolás Tacconi construye una historia imprevisible que mezcla drama, comedia y aventura. En el centro, la actuación magnética de Luque sostiene un retrato tan caótico como profundamente humano.

20:30 hs.

El amo del jardín

Dir. Fernando Krapp

Yasuo Inomata, el paisajista más importante de Argentina, nació en un pueblo del norte de Japón y en los años ‘60 se estableció en Escobar. Creó los jardines japoneses de Escobar y de Palermo, pero algunas disputas internas alteraron su obra. “El amo del jardín” sigue la figura de Yasuo Inomata, el paisajista japonés que dejó una huella única en la Argentina. A través de su historia, el documental de Fernando Krapp explora con sensatez y sentimiento el encuentro entre dos culturas y la filosofía que se esconde detrás del arte de construir un jardín. El film observa cómo naturaleza, memoria y tradición pueden dialogar en un mismo espacio. Un retrato contemplativo sobre el tiempo, el paisaje y la paciencia.

sábado 11/4

18 hs.

Tenemos que hablar

Dir: Mariano Galperin

Mónica y Martin están casados hace más de veinte años. Ella le organiza un festejo de cumpleaños sin imaginar en lo que derivará la noche. Una comedia ácida que desnuda la verdad de lo que no decimos. “Tenemos que hablar” convierte una reunión aparentemente trivial en un laboratorio de conversaciones, pensamientos y tensiones cruzadas. Mariano Galperin construye una comedia ágil donde los diálogos y los monólogos interiores se superponen, revelando lo que los personajes dicen… y lo que callan. Infierno pequeño, juicio gigante. Entre ironía y misantropía, la película captura con humor las contradicciones de la vida social contemporánea. Con actuaciones de Marina Bellati, Marcelo Xicarts, Luis Ziembrowski, Guille Pfenning, Moro Angeleri, Diego Cremonesi, Malena Sánchez, María Onetto y Francisco Garamona, la película encuentra en el caos de una noche todo su ritmo.

20:30 hs.

Tesis sobre una domesticación

Dir. Javier Van De Couter

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Camila Sosa Villada. Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad? En “Tesis sobre una domesticación”, Javier Van De Couter explora las tensiones entre deseo, identidad y los modelos de vida que parecen venir ya escritos. Con base en el libro de Camila Sosa Villada, y su presencia como protagonista, la película toma una historia poderosa y la expande, la muta, la hace crecer y tomar diferentes —pero similares— caminos. Con una mirada íntima y provocadora, el film convierte la experiencia personal en una reflexión sobre las formas contemporáneas de amar. Un drama que interroga, sin respuestas fáciles, los límites entre libertad y adaptación.

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