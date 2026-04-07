Ya son 6 las señoras que le prestaron plata a Adorni La Bocina 7 de abril de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/04/adorni-6-mujeres.mp3 POPURRÍ XL – 07/04/26 Relacionado Post navigation Previous: La justicia no mide los mismos delitos con la misma vara NOTAS RELACIONADAS La justicia no mide los mismos delitos con la misma vara La Bocina 7 de abril de 2026 Denuncian “desmantelamiento” de la Ciencia y la Salud pública La Bocina 7 de abril de 2026 Los créditos hipotecarios UVA cumplen 10 años, y siguen siendo difíciles de pagar La Bocina 6 de abril de 2026