“La represión policial volvió a tener como foco a periodistas”

Las últimas represiones del gobierno tienen características similares:

–no hay claridad sobre las detenciones. El Ministerio de Seguridad informa oficialmente un número que no tiene relación con los datos de las defensorías y fiscalías.

–el operativo fue violento y desproporcionado. Al punto que impidió terminar el acto de las universidades.

– el ataque represivo tuvo nuevamente como foco a periodistas y su rol informativo. A esto se suma que se produjeron detenciones a menores de edad y se aplicó el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad. Un adolescente de 17 años tiene una causa abierta por defender sus posibilidades de estudio.

El gobierno sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitario.

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales

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