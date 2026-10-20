Araóz y Ziembrowski esperan a Godot, en el Teatro Alvear

Dos vagabundos, Vladimir y Estragón, acuden al atardecer al lugar donde se han dado cita con un tal Godot de quien depende su futuro inmediato. Mientras esperan con impaciencia al misterioso personaje, rellenan los silencios con palabras, juegan, reciben a otros caminantes que les sorprenden y nos sorprenden. En este no lugar, palabras, situaciones y personajes expresan con gran sabiduría algunas de las grandes preguntas de la humanidad: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Quién la escribe? ¿Y quién escribe nuestros sueños?

Con esta obra especialmente teatral que supuso una revolución en el teatro universal, Beckett, el gran dramaturgo de mediados del siglo XX, nos conduce mediante la risa y lo serio a través de una experiencia humana de lucidez, confusión, dolor, amor, amistad y resistencia.

Esperando a Godot

Samuel Beckett Traducción Ana María Moix Dirección Helena Pimenta elenco Daniel Aráoz Luis Ziembrowski Osvaldo Santoro Pablo Seijo Oliverio Beccaria Hermida Gonzalo Nahuel Aguirre

Desde el 24 de octubre PARA COMPRAR ENTRADAS, CLICK AQUÍ

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